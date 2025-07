Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (228/2025) Duderstadt: Jugendlicher am ZOB von Gruppe bedrängt und festgehalten, Polizei sucht Zeugen für Vorfall am Abend des 27. Juni

Göttingen (ots)

Duderstadt, Auf dem Graben, Busbahnhof

Freitag, 27. Juni 2025, gegen 19.00 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Die Polizei in Duderstadt (Landkreis Göttingen) ist auf der Suche nach Zeugen für einen Vorfall, der sich am frühen Abend des 27. Juni (Freitag) auf dem Gelände des Busbahnhofes an der Straße "Auf dem Graben" ereignet haben soll. Im Einzelnen geht es um den mutmaßlichen Übergriff auf einen 15 Jahre alten Jugendlichen durch mehrere Männer.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge, sollen die fünf Unbekannten den Schüler gegen 19.00 Uhr am ZOB bedrängt und u. a. an den Extremitäten gepackt und festgehalten haben. Warum ist unklar. Verletzt wurde der 15-Jährige dabei nicht.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern derzeit an.

Augenzeugen oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 bei der Polizei Duderstadt zu melden.

