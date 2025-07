Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (232/2025) Vollbrand einer Gartenhütte in Göttingen-Nikolausberg - Ermittlungen zur Brandursache laufen

Göttingen (ots)

Göttingen, OT Nikolausberg, Am Bärenberge Donnerstag, 10. Juli 2025, gegen 11:30 Uhr

GÖTTINGEN (ab) - Eine dichte Rauchsäule über dem Hanggelände Am Bärenberge hat gestern Vormittag (10.07.25) gegen 11:30 Uhr zahlreiche Anwohnende und vorbeifahrende Verkehrsteilnehmende alarmiert und einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Beim Eintreffen der ersten Funkstreifenwagen stand eine rund 10m² große, leerstehende Gartenhütte bereits in Vollbrand. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Göttingen sowie der Ortsfeuerwehren Nikolausberg, Heberhausen und Weende nahmen unverzüglich die Brandbekämpfung auf und konnten das Feuer schließlich unter Kontrolle bringen. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den frühen Nachmittag an.

Insgesamt waren rund 35 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vor Ort. Zu Verletzten kam es glücklicherweise nicht.

Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Brandermittler des Zentralen Kriminaldienstes der PI Göttingen befinden sich zur Stunde vor Ort und haben mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Beobachtungen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2215 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell