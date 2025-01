Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Rohrheim: 60-Jähriger nach Bedrohung festgenommen

Groß-Rohrheim (ots)

Polizeikräfte haben am Donnerstagnachmittag (23.1.) einen 60 Jahre alten Mann festgenommen. Der Mann aus Groß-Rohrheim steht im Verdacht, seine Lebensgefährtin bedroht zu haben. Er muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 9 Uhr am Donnerstag wurde die Polizei darüber informiert, dass es bereits am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 60-Jährigen und seiner 45 Jahre alte Frau gekommen sein soll, in dessen Zusammenhang es auch zu Bedrohungen seitens des Mannes kam. Im Rahmen des eingeleiteten Einsatzes konnte der Tatverdächtige gegen 15.45 Uhr an seiner Wohnanschrift widerstandslos durch Spezialkräfte festgenommen werden. Bei der Durchsuchung stellten die Polizeikräfte unter anderem eine Vorderladerbüchse und mehrere Schreckschusswaffen sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell