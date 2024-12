POL-RBK: Bergisch Gladbach - Autofahrer mit 2 Promille am Morgen

Wermelskirchen (ots) - Am gestrigen Mittwoch (04.12.), zwischen 15:00 Uhr und 19:30 Uhr, sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Flurstraße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Haus. Sämtliche Räume wurden augenscheinlich durchsucht. Zu möglicher Beute konnten bei ...

