POL-HSK: Einbruch in Konzerthalle Olsberg

Bestwig (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind Unbekannte in ein Haus "Am Roh" eingebrochen. Zwischen Donnerstag, 21 Uhr und Freitag, 08:30 Uhr haben sich die Einbrecher gewaltsam Zugang in das Haus verschafft. Aus einem Büro haben sie elektronische Geräte mitgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 ...

