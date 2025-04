Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

In der Zeit vom 11.04.2025 gegen 16:00 Uhr bis 13.04.2025 gegen 12:15 Uhr gelangten unbekannte Tatverdächtige in ein Einfamilienhaus an dem Honselaerweg in Willich. Die Täter gelangten auf unbekannte Art in den Garten des Hauses. Dort wurden die Terrassentüren gewaltsam aufgebrochen. Augenscheinlich wurde das gesamte Objekt durchsucht. Nach aktuellem Kenntnisstand können nach keine Angaben zu möglichem Diebesgut gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. /bru (369)

