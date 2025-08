POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Arnsberg (ots) - Unter Alkoholeinfluss ist ein 44-Jähriger in Holzen am Freitag gegen 22:20 Uhr in der Bieberstraße verunfallt. Dabei ist ein Mast der Telekom und auch das Auto des 44-Jährigen beschädigt worden. Dem Fahrzeugführer ist eine Blutprobe entnommen worden. Auch seinen Führerschein hat die Polizei sichergestellt. Das Verkehrskommissariat ermittelt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

