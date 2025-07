Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Blauer Audi A1 entwendet

Schmallenberg (ots)

Zwischen Dienstagabend und dem Mittwochmorgen ist in Schmallenberg ein blauer Audi A1 worden. Zur Tatzeit waren an dem Auto aus dem Baujahr 2010 ein HSK-Kennzeichen angebracht. Dienstag gegen 18 Uhr ist das Auto am "Holunderweg" abgestellt worden. Montag gegen 6 Uhr war es bereits entwendet. Möglicherweise ist das Auto inzwischen beschädigt. Im gleichen Tatzeitraum hat ein Unbekannter ein im "Holunderweg" geparktes Auto touchiert und sich von der Unfallstelle entfernt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell