POL-HSK: Hinweise zu Unfall zwischen Auto und Fußgängerin an der Haltestelle "Steinstraße" Dienstagnachmittag gesucht

Arnsberg (ots) - Zwischen Montagnachmittag und dem frühen Dienstagmorgen ist in Neheim am Krankenhaus ein silberner Van entwendet wurden. Zur Tatzeit war an dem Fiat ein Kennzeichen mit der Städtekennung "EN" angebracht. Montag gegen 16 Uhr ist das Auto auf einem Parkplatz am Krankenhaus in Neheim am "Springufer" geparkt worden. Dienstag gegen 5 Uhr war es bereits entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen ...

mehr