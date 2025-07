Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit dem Auto in die Bäckerei hineingefahren, Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag

Arnsberg (ots)

Unbekannte rammen das Geschäft an der "Rönkhauser Straße" mit dem Auto und entwenden Geld. In der Nacht zu Dienstag haben sich die Täter besonders gewaltsam Zutritt in eine Bäckereifiliale verschafft. Zunächst haben sie versucht, die Ladentüren gewaltsam mit Werkzeug zu öffnen - erfolglos. Dann haben sie mit ihrem Auto die Türen aufgerammt. Bei der Tat ist erheblicher Sachschaden an und in dem Geschäft entstanden. Es ist davon auszugehen, dass auch das Auto bei dieser Tat nicht unbeschädigt geblieben ist. Aus dem Geschäft haben die Täter Wertgegenstände und Geld mitgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Wer am späten Montagabend oder in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Autos insbesondere in Müschede gesehen hat, wird gebeten, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die Polizeiwache in Arnsberg erreichen Sie unter 02932 - 90200.

