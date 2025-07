POL-HSK: Einbruch in Werkstatt

Brilon (ots) - Am Mittwoch, 27.08.2025, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, bieten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Hochsauerlandkreis ein Fahr- und Sicherheitstraining mit dem Pedelec in Brilon an. Dieses soll an der Straße "Zur Jakobuslinde", auf dem dortigen Parkplatz der neuen Tennisplätze am Schulzentrum, stattfinden. Ein Pedelec ist ...

