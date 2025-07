Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu dunklem Mercedes mit Kennzeichenfragment "X" nach Verkehrsunfallflucht in Hüsten gesucht

Arnsberg (ots)

Samstagabend gegen 22:30 Uhr ist auf der "Kleinbahnstraße" ein Radfahrer angefahren worden. Zeugen schilderten übereinstimmend, dass das Kennzeichen des dunklen Mercedes ein "X" bzw. "XA" enthalten hat. Aktuellen Erkenntnissen nach war das Auto mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, als es von der "Eichendorffstraße" in die "Kleinbahnstraße" abgebogen und dann in Richtung "Hüstener Markt" weitergefahren ist. An der Einmündung "Eichendorffstraße" erfasste der Mercedes den Radfahrer. Der 41-jährige Mann ist bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem beschriebenen Auto. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

