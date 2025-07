Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollerfahrer erfasst Fußgänger und flüchtet vom Unfallort

Bestwig (ots)

Der Polizei fragt nach weiteren Zeugen, es liegen Hinweise auf den Fahrer mit einem weißen Helm vor. Schlank, blonde Haare und auffällige Augenbrauen, so ist der Rollerfahrer von Zeugen beschrieben worden. Samstag gegen 13:15 Uhr kam es zu dem Unfall auf der "Gevelinghauser Straße". Der 62-jährige Fußgänger aus Bestwig ist dabei leicht verletzt worden. Der Rollerfahrer stürzte bei dem Unfall. An seinem Roller ist offensichtlich Schaden entstanden. Dennoch war der Roller so fahrbereit, dass der noch unbekannte Fahrer davonfahren konnte. Der Polizei liegt das Kennzeichen des Rollers vor. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Hinweise zu dem Unfall und dem Fahrer nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

