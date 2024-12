Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Juweliergeschäft: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dinslaken (ots)

Am Freitag um 2.18 Uhr haben Unbekannte versucht, in ein Juweliergeschäft an der Voerder Straße einzubrechen.

Polizeibeamte stellten fest, dass die Schaufensterscheibe zerborsten ist. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Nach ihren ersten Erkenntnissen hat zur Tatzeit ein dunkler Pkw der Marke Mercedes vor dem Geschäft gehalten, der mit dem Einbruchversuch in Verbindung steht.

Die Polizei sucht Zeugen, denen ein Fahrzeug dieser Art aufgefallen ist. Auch bittet sie um Hinweise zu den Tätern. Diese nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell