Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Polizei bittet nach zwei Raubdelikten um Hinweise

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag zwischen 16.30 und 16.55 Uhr haben Unbekannte einen 17-Jährigen auf der Friedrich-Ebert-Straße bedroht und von ihm Geld verlangt.

Der Duisburger wollte sich mit einem Unbekannten vor der Stadtbibliothek treffen und von ihm eine Base-Cap kaufen. Stattdessen kamen jedoch fünf Jugendliche auf den 17-Jährigen zu und forderten Geld. Sie drohten ihm Gewalt an, wenn er das Geld nicht herausgibt. Das Opfer flüchtete, doch die Täter folgten ihm. Als ein Streifenwagen der Polizei an der Gruppe vorbeifuhr, flüchtete sie Richtung Schloßstraße. Ein Täter hatte einen grauen oder silberfarbenen Motorroller dabei. (Ref.-Nr. 241205-2000)

Etwas später kam es zu einer ähnlichen Tat: Am Donnerstag um 18.30 Uhr haben Unbekannte einen 18-Jährigen am Bahnhofsplatz ausgeraubt. Der Dinslakener war auf dem Fahrrad auf einem Verbindungsweg von der B8 zum Bahnhofsplatz unterwegs. In der Mitte des sogenannten "schwarzen Wegs" rissen ihn fünf Personen vom Fahrrad und griffen ihn an. Die Angreifer durchsuchten den 18-Jährigen und stahlen Geld. Die Täter trugen dunkle Kleidung und Sturmhauben.

Bei dem Angriff wurde der junge Mann leicht verletzt. (Ref-Nr. 241205-1931)

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft, ob die beiden Fälle zusammenhängen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell