Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei - offenes Pedelec-Training

Brilon (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 15:30 Uhr, bieten die Verkehrssicherheitsberater der Polizei im Hochsauerlandkreis ein Fahr- und Sicherheitstraining mit dem Pedelec in Brilon an. Dieses soll an der Straße "Zur Jakobuslinde", auf dem dortigen Parkplatz der neuen Tennisplätze am Schulzentrum, stattfinden.

Ein Pedelec ist schwerer als ein Fahrrad und hat oft einen längeren Bremsweg. Auch beschleunigt ein Pedelec aufgrund der Motorunterstützung schneller als ein Fahrrad. Auf diese Besonderheiten muss man eingestellt sein, ansonsten kann es zu ungewohnt gefährlichen Situationen kommen. Diese spiegeln sich auch in der jüngst veröffentlichten Verkehrsunfallstatistik wider. Hauptzielgruppe des Trainings sind Seniorinnen und Senioren. Selbstverständlich dürfen auch alle anderen interessierten Altersgruppen am Training teilnehmen. Die Trainingsinhalte sind sowohl für Anfänger als auch Vielfahrer gut geeignet. In Übungssequenzen werden reale Verkehrssituationen trainiert. Hierbei kann jeder Teilnehmer den Umgang mit seinem Pedelec verbessern und seinen Blick für gefährliche Verkehrssituationen schulen. Das Training wird mit dem eigenen Pedelec durchgeführt. Die Teilnehmer können nach Belieben im o.g. Zeitraum zum Training erscheinen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Daher der Tipp an alle Rad Fahrenden: Besser werden geht immer. Nutzen Sie die Angebote der Pedelec-Trainings der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis. Sicherheit geht vor!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell