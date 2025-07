POL-PDKL: E-Scooter vor Schnellrestaurant gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Auf dreiste Art und Weise hat sich ein Dieb in der Nacht zu Mittwoch in den Besitz einer Geldbörse gebracht. Der unbekannte Jugendliche sprach gegen 0.45 Uhr in der Mainzer Straße einen Passanten an und bat ihn um Geld. Als der hilfsbereite 60-Jährige sein Portemonnaie zückte, riss es ihm der Unbekannte aus der Hand und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon. Trotz einer sofort ...

