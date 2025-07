Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus der Hand gerissen

Kaiserslautern (ots)

Auf dreiste Art und Weise hat sich ein Dieb in der Nacht zu Mittwoch in den Besitz einer Geldbörse gebracht. Der unbekannte Jugendliche sprach gegen 0.45 Uhr in der Mainzer Straße einen Passanten an und bat ihn um Geld. Als der hilfsbereite 60-Jährige sein Portemonnaie zückte, riss es ihm der Unbekannte aus der Hand und fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht mehr ausfindig gemacht werden. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 15 Jahre alt, mittelblonde, etwas längere Haare, helle Haut, bekleidet mit einem grauen Jogginganzug.

Die Polizeiinspektion 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14199. |cri

