POL-COE: Dülmen, A43, Karthaus/Polizei stoppt Kleintransporter voller Cannabis - Fahrer festgenommen

Coesfeld (ots) - In Senden kam es am Wochenende zu vier Aufbrüchen von Transportern. Die Tatorte liegen am Kapellenfeld, Am Mühlenbach sowie an der Mühlenstiege. In allen Fällen schlugen die Täter Scheiben ein und entwendeten Werkzeuge. Passiert ist das zwischen 16 Uhr am Samstag (24.05.25) und 11 Uhr am Sonntag (25.05.25). An der Straße Kapellenfeld beobachtete ein Zeuge zwei Personen, die nach dem Aufbruch in ...

