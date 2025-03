Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Landau (ots)

Am Abend des 11.03.2025, gegen 23:00 Uhr, kam es am Schwanenweiher zu einer körperlichen Auseinandersetzung, deren Ablauf derzeit unklar ist. Ein Mann, welcher hierbei verletzt wurde, kann sich an den genauen Hergang nicht mehr erinnern. Um den Vorfall aufzuklären, sucht die Polizei Landau nun nach Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit am Schwanenweiher aufgehalten haben oder Hinweise zum Geschehen geben können.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

