Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auf Parkplatz an Autos zu schaffen gemacht

Kaiserslautern (ots)

Auf einem Firmenparkplatz in der Europaallee haben sich Diebe am Dienstag an abgestellten Autos zu schaffen gemacht. Aus mindestens einem Fahrzeug, das unverschlossen war, stahlen sie Gegenstände.

Nachdem der betroffene Pkw-Besitzer am späten Nachmittag der Polizei gemeldet hatte, dass aus dem Innenraum seines Wagens ein Geldbeutel sowie Lebensmittel geklaut wurden, nahmen die Beamten die Ermittlungen auf. Bei einer ersten Sichtung des Videomaterials der Überwachungskameras waren zwei Personen zu erkennen, die am frühen Nachmittag über den Parkplatz zogen und an den Türen der dort stehenden Autos testeten, ob sie offen sind.

Aus dem unverschlossenen Pkw nahmen sie die oben beschriebenen Sachen mit. An einem weiteren Fahrzeug waren nicht nur die Türen offen, es steckte auch der Zündschlüssel. Die Täter starteten das Elektroauto, schafften es aber nicht, das angeschlossene Ladekabel zu lösen, so dass sie schließlich aufgaben und den Wagen stehen ließen.

Als eine Firmenmitarbeiterin auf die beiden Fremden aufmerksam wurde, übergaben diese der Frau den Fahrzeugschlüssel und behaupteten, ihn soeben gefunden zu haben. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell