Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Update zum schwarzen VW Up! mit Hamburger Städtekennung; Sachverhalt vom 23./24.07.2025

Olsberg / Meschede (ots)

In der Nacht vom 23.07 auf den 24.07.2025 fiel ein schwarzer VW Up! mit Hamburger Städtekennung auf. In den Stadtgebieten Olsberg und Meschede wird der VW mit mehreren Straftaten in Verbindung gebracht. In Freienohl endete die Fahrt am Morgen des 24.07.2025 mit einem Verkehrsunfall, bei Fahrer und Beifahrer zu Fuß flüchteten. Der Halter des VW war schnell ermittelt, er verweigerte die Aussage. Mittlerweile gilt der Halter des Wagens als dringend tatverdächtig für den versuchten Raub auf einen Lieferanten, der in der gleichen Nacht eine Bäckerei-Filiale in der Olsberger Bahnhofstraße beliefern wollte. Dazu stand der tatverdächtige 21-Jährige am 04.08.2025 vor dem zuständigen Haftrichter. Der Haftrichter sah von der Verhängung der Untersuchungshaft ab, der Haftbefehl wurde gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Der 21-jährige Deutsche ist in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Verkehrs- und Gewaltdelikten sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Zum Motiv gibt es bislang keine Hinweise. Das Ergebnis der Blutuntersuchung steht derzeit aus. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen ergaben konkrete Hinweise auf den Beifahrer des VW Up!. Der Beifahrer gilt als Mittäter. Die Ermittlungen dauern an. Der VW wurde sichergestellt. Über Maßnahmen am Fahrzeug entscheidet die Staatsanwaltschaft.

Inwieweit die beiden Verdächtigen für den Verkehrsunfall in Freienohl und den Sachverhalt in Calle verantwortlich sind, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

