POL-HH: 250515-1. Eine Festnahme nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Eidelstedt

Tatzeit: 03.05.2025, 19:14 Uhr

Tatort: Hamburg - Eidelstedt, Alte Elbgaustraße

Ein 21-jähriger Russe steht im Verdacht, am vorletzten Samstag einen 34-jährigen Mann bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und mit Schlägen und Tritten massiv auf ihn eingewirkt zu haben. Das örtlich zuständige Landeskriminalamt (LKA 134) hat nun einen Haftbefehl gegen den 21-Jährigen erwirkt, der gestern vollstreckt wurde.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet ein 34-Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft aus bislang ungeklärter Ursache mit einem jungen Mann in eine verbale Auseinandersetzung, die sich vor das Geschäft verlagerte. Der Mann griff den 34-Jährigen unvermittelt körperlich an. Er würgte ihn bis zur Bewusstlosigkeit und schleuderte ihn zu Boden. Anschließend trat er ihm gegen den Kopf und schlug auf den bewusstlosen 34-jährigen Mann ein. Die Auseinsetzung wurde von Zeugen beobachtet und videografiert. Erst als die Zeugen in den Streit eingriffen, flüchtete der junge Mann in unbekannte Richtung.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Tatverdächtige nicht angetroffen werden.

Der 34-Jährige wurde leicht verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Das örtliche zuständige Landeskriminalamt 134 (LKA 134) ermittelte zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittlungen führten zur Identifizierung des 21-jährigen Tatverdächtigen.

Gegen den 21-jährigen Mann wurde nach Sichtung der Videoaufzeichnungen durch die Staatsanwaltschaft Hamburg beim Amtsgericht ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt und vom Gericht erlassen.

Fahnderinnen und Fahnder der Region Eimsbüttel konnten den 21-jährigen Russen gestern in Hamburg-Eidelstedt verhaften. Er trug Beweismittel bei sich, die sichergestellt wurden.

Die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden dauern an.

