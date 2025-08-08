PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 15-Jähriger im Bikepark schwer verletzt

Winterberg (ots)

Mit seinem Mountainbike ist ein 15-Jähriger aus Linden im Bikepark am "Kapperundweg" gestürzt und schwer verletzt worden. Donnerstag gegen 15:35 Uhr verunfallte er. Mit einem Rettungshubschrauber ist er in eine Klinik geflogen worden. Auch ein auf die Aufnahme schwerer Unfälle spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei aus dem Hochsauerlandkreis war im Einsatz. Jetzt hat das Verkehrskommissariat den Unfall übernommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Pressestelle
Flavia Lucia Rogge
Telefon: 0291/9020-1141
E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

