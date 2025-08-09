PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 16-Jähriger im Bikepark schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Am 08.08.2025 um 20:26 Uhr stürzte ein 16-Jähriger Mountainbikefahrer nach dem Überfahren einer Schanze im Bikepark Schmallenberg-Gellinghausen. Durch den Sturz wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

