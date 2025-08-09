Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: 16-Jähriger im Bikepark schwer verletzt
Schmallenberg (ots)
Am 08.08.2025 um 20:26 Uhr stürzte ein 16-Jähriger Mountainbikefahrer nach dem Überfahren einer Schanze im Bikepark Schmallenberg-Gellinghausen. Durch den Sturz wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
