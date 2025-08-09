Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Trickdiebe nach Diebstahl in Medebach in Winterberg festgenommen

Winterberg (ots)

Am Freitag, 08.08.2025, konnten 3 rumänische Trickdiebe in Winterberg festgenommen werden. Sie hatten zuvor bei einer 78-jährigen Frau in Medebach-Medelon Schmuck entwendet, in dem sie unter einem Vorwand die Wohnung betreten haben. Das Fahrzeug der Täter, ein weißer Transporter mit polnischem Kennzeichen, konnte in Winterberg angehalten werden. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs konnte ein Teil des entwendeten Schmucks aufgefunden werden. Zudem wurde einer der Täter per Haftbefehl gesucht. Die 3 Täter wurden festgenommen und am Samstag dem Haftrichter vorgeführt. Ermittlungen ergaben dass mindestens 2 der Täter für einen weiteren Trickdiebstahl im Bereich Winterberg in Frage kommen. Das Fahrzeug der 3 Täter wurde sichergestellt.

Her.

