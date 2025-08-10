Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Waldbrand von ca 1,5ha

Winterberg-Medebach (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, kam es kurz nach 13 Uhr in einem Waldgebiet, angrenzend an eine Bergkuppe bei Medebach, zu einem Brand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften mit der Polizei vor Ort. Hier brannten ca 1,5ha. Gegen 16 Uhr war der Waldbrand seitens der Feuerwehr unter Kontrolle. Die Löscharbeiten konnten gegen Mitternacht abgeschlossen werden. Hinweise zur Brandursache liegen bislang nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell