Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher steigen in Schule ein

Gummersbach (ots)

Zwischen 17:45 Uhr am Freitag (16. Mai) und 06:45 Uhr am Samstag sind Unbekannte in eine Schule in der Kirchhellstraße eingebrochen. Indem sie die Schließzylinder mehrerer Türen beschädigten, gelangten sie in das Gebäude und in Büroräume. Die Einbrecher entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell