POL-GM: Versuchter Einbruch in Wohnung

Hückeswagen (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (16. Mai), 22 Uhr bis 14 Uhr am Samstag einen Zigarettenautomaten in der Heinrich-Schicht-Straße auf und stahlen Zigarettenschachteln. Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Freitag (16. Mai) auf Samstag in der Straße "Straßweg" aufgehebelt. In der Zeit von 18 Uhr bis 4 Uhr öffneten die Kriminellen gewaltsam den Automaten und stahlen auch ...

mehr