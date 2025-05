Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Hückeswagen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitag (16. Mai), 22 Uhr bis 14 Uhr am Samstag einen Zigarettenautomaten in der Heinrich-Schicht-Straße auf und stahlen Zigarettenschachteln. Ein weiterer Zigarettenautomat wurde in der Nacht von Freitag (16. Mai) auf Samstag in der Straße "Straßweg" aufgehebelt. In der Zeit von 18 Uhr bis 4 Uhr öffneten die Kriminellen gewaltsam den Automaten und stahlen auch dort Zigarettenschachteln. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

