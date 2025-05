POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

Gummersbach (ots) - Am Freitag (16. Mai) wollte ein 73-jähriger Gummersbacher mit seinem Motorroller aus einer Einfahrt auf die Klosterstraße fahren. Dabei kam es gegen 11:20 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Peugeot einer 56-jährigen Frau aus Bergneustadt, die auf der Klosterstraße in Richtung Dümmlinghausen fuhr. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

