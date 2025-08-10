POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg-Neheim (ots) - Am Samstag, 09.08.2025, gegen 19:50 Uhr, kam es im Bereich Neheim, Bremers Park zu exhibitionistischen Handlungen in der Öffentlichkeit. Im Rahmen dieser Tathandlungen kam es zu einer Körperverletzung zum Nachteil des Täters. Dieser wurde dabei leichtverletzt. Ebenfalls vor Ort befindliche Einsatzkräfte wurden bedroht und beleidigt. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis ...

