Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Bestwig - Nuttlar (ots)
Am Samstag, 09.08.2025, 18:50 Uhr kam es auf der L776 zwischen Nuttlar und Rüthen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei kam ein Kradfahrer im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn an und stürzte. Der Kradfahrer verletzte sich hierbei leicht.
