Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser in gleicher Straße - Unbekannte entwenden hochwertige Uhren - Polizei sucht Zeugen

Schenefeld (bei Hamburg) (ots)

Am Mittwoch (11.12.2024) ist es in der Eichendorffstraße zu gleich zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser gekommen, bei denen eine unbekannte Täterschaft nach bisherigen Erkenntnissen zwei hochwertige Uhren in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von über 4.000 Euro entwendete.

Die wenige hundert Meter voneinander entfernten Wohnobjekte wurden jeweils in den Nachmittagsstunden gewaltsam betreten und anschließend nach Wertgegenständen durchsucht.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte ein Hinweis auf zwei verdächtige Personen erlangt werden, die gegen 18:20 Uhr fluchtartig den Dietrichsenweg entlangliefen. Die beiden Maskierten wurden mit einer sportlichen Statur in dunkler Kleidung beschrieben.

Weitere Befragungen ergaben einen zweiten Hinweis auf ein verdächtiges Fahrzeug, das zu mehreren Zeitpunkten am Nachmittag des Tattages langsam die Eichendorffstraße befahren haben soll. Es handelte sich hierbei um einen weißen Kastenwagen.

Ein Zusammenhang der beiden Einbruchstaten kann aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe als wahrscheinlich angenommen werden. Inwiefern das genannte verdächtige Fahrzeug tatrelevant war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg fragt nun nach weiteren Zeugen, die weitere Angaben zu den unbekannten Personen oder zu dem verdächtigen Fahrzeug geben können. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell