Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht
Recklinghausen (ots)
Am Sonntagabend, gegen 21:20Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub auf einen Kiosk in der Merveldtstraße. Zwei maskierte Täter betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes. Die Inhaberin griff nach einer Eisenstange, woraufhin die Täter ohne Beute aus dem Kiosk in Richtung Helenenstraße flüchteten. Die Inhaberin blieb unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen negativ.
Personenbeschreibung:
beide Täter waren komplett schwarz gekleidet, ihre Gesichter bedeckten sie, indem sie ihre Pullis hochzogen, beide ca. 175 bis 180cm groß, ein Täter führte eine schwarze Pistole mit
Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0800 2361 111.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Ahmet Türk
Telefon: 02361/55-2979
E-Mail: re.lst@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell