Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 21:20Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub auf einen Kiosk in der Merveldtstraße. Zwei maskierte Täter betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes. Die Inhaberin griff nach einer Eisenstange, woraufhin die Täter ohne Beute aus dem Kiosk in Richtung Helenenstraße flüchteten. Die Inhaberin blieb unverletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern verliefen negativ.

Personenbeschreibung:

beide Täter waren komplett schwarz gekleidet, ihre Gesichter bedeckten sie, indem sie ihre Pullis hochzogen, beide ca. 175 bis 180cm groß, ein Täter führte eine schwarze Pistole mit

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell