BPOL-KS: Fausthiebe im Bahnhof Fulda - Unbekannte schlagen zu

Kassel (ots) - Wegen exhibitionistischen Handlungen durch einen bislang Unbekannten ermittelt die Bundespolizei Kassel seit vergangenem Freitagabend (6.9.). Im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe soll der Mann in einer Cantusbahn am Gleis 9 sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben. Eine 22-jährige Frau aus Rotenburg an der Fulda hatte die Handlungen beobachtet ...

