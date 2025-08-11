Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Unfall auf Bossendorfer Damm - Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots)

Gestern Nachmittag hat es auf dem Bossendorfer Damm einen tödlichen Unfall mit mehreren Schwerverletzten gegeben.

Den Link zur Erstmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6093838

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 54-Jährige Frau aus Bochum mit ihrem Auto in Richtung Flaesheim unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Fahrzeug saß eine 78-jährige Autofahrerin und drei Männer im Alter von 56, 58 und 80 Jahren aus Dorsten. Der 80-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die anderen Insassen wurden schwer und teils lebensgefährlich verletzt. Im Fahrzeug der Bochumerin, die bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen erlitt, saß ein 59-jähriger Beifahrer aus Haltern am See. Er wurde schwer verletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

