PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tödlicher Unfall auf Bossendorfer Damm - Nachtragsmeldung

Recklinghausen (ots)

Gestern Nachmittag hat es auf dem Bossendorfer Damm einen tödlichen Unfall mit mehreren Schwerverletzten gegeben.

Den Link zur Erstmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6093838

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 54-Jährige Frau aus Bochum mit ihrem Auto in Richtung Flaesheim unterwegs. Aus nicht geklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. In dem Fahrzeug saß eine 78-jährige Autofahrerin und drei Männer im Alter von 56, 58 und 80 Jahren aus Dorsten. Der 80-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die anderen Insassen wurden schwer und teils lebensgefährlich verletzt. Im Fahrzeug der Bochumerin, die bei der Kollision lebensgefährliche Verletzungen erlitt, saß ein 59-jähriger Beifahrer aus Haltern am See. Er wurde schwer verletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 12:33

    POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior verhindert Raub am Münsterplatz

    Recklinghausen (ots) - Am Samstag kam es zu einem versuchten Raub am Münsterplatz - der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen vertreiben. Gegen 16:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen 80-Jährigen aus Castrop-Rauxel an, er fragte nach einem Arzt. Im weiteren Verlauf schubste der Tatverdächtige den Mann und versuchte in dessen Hosentasche zu greifen. Der 80-Jährige schaffte es den Unbekannten mit seiner Krücke ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:15

    POL-RE: Herten: Hochwertige Uhr vom Handgelenk geraubt - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Ein 75-Jähriger aus Recklinghausen war am Freitagabend (22 Uhr) in Begleitung von zwei Zeugen auf dem Weg zu seinem Auto auf einem Parkplatz an der Ewaldstraße. Davor waren alle drei in einem Linienbus (SB27) unterwegs. Ein bislang unbekannter Mann schubste zunächst eine 63-Jährige zur Seite, sie stürzte dabei. Anschließend riss der Täter ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 04:27

    POL-RE: Recklinghausen: Versuchter schwerer Raub auf Kiosk - Zeugen gesucht

    Recklinghausen (ots) - Am Sonntagabend, gegen 21:20Uhr, kam es zu einem versuchten schweren Raub auf einen Kiosk in der Merveldtstraße. Zwei maskierte Täter betraten den Verkaufsraum und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Bargeldes. Die Inhaberin griff nach einer Eisenstange, woraufhin die Täter ohne Beute aus dem Kiosk in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren