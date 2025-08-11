Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior verhindert Raub am Münsterplatz

Recklinghausen (ots)

Am Samstag kam es zu einem versuchten Raub am Münsterplatz - der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen vertreiben.

Gegen 16:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen 80-Jährigen aus Castrop-Rauxel an, er fragte nach einem Arzt. Im weiteren Verlauf schubste der Tatverdächtige den Mann und versuchte in dessen Hosentasche zu greifen. Der 80-Jährige schaffte es den Unbekannten mit seiner Krücke von weiteren Vorhaben abzuhalten. Der Mann flüchtete ohne Beute.

Personenbeschreibung: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 1.70m groß, dünne Statur, schwarze krause Haare, weißes Hemd oder T-Shirt, schwarze Hose, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

