Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Castrop-Rauxel: Senior verhindert Raub am Münsterplatz
Recklinghausen (ots)
Am Samstag kam es zu einem versuchten Raub am Münsterplatz - der Geschädigte konnte den Tatverdächtigen vertreiben.
Gegen 16:00 Uhr sprach ein unbekannter Mann einen 80-Jährigen aus Castrop-Rauxel an, er fragte nach einem Arzt. Im weiteren Verlauf schubste der Tatverdächtige den Mann und versuchte in dessen Hosentasche zu greifen. Der 80-Jährige schaffte es den Unbekannten mit seiner Krücke von weiteren Vorhaben abzuhalten. Der Mann flüchtete ohne Beute.
Personenbeschreibung: männlich, etwa 25 Jahre alt, ca. 1.70m groß, dünne Statur, schwarze krause Haare, weißes Hemd oder T-Shirt, schwarze Hose, gepflegtes Erscheinungsbild, sprach gebrochen Deutsch
Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.
