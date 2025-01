Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Türschlösser mit Kleber beschädigt

Sondershausen (ots)

In der Julian-Grimau-Straße beschädigten Unbekannte die Schlösser einer Wohnungstür und eines Kraftfahrzeugs. Durch die Täter wurde in der Zeit von Dienstag zu Mittwoch das Türschloss zur Wohnung mit Sekundenkleber versehen. In den zurückliegenden beiden Wochen ereignete sich die Tat an dem Auto der 71-jährigen Geschädigten, einem grünen Suzuki Splash, der in der genannten Straße parkte.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0020718/2025

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell