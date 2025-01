Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Bitburg (ots)

Am heutigen Dienstagmittag kam es gegen 13:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Mötscher Straße in Bitburg. Eine 23-jährige Fußgängerin beabsichtigte die Fahrbahn im Bereich einer Verkehrsinsel zu überqueren. Hierbei übersah sie jedoch nach ersten Erkenntnissen einen PKW und trat vor diesen auf die Fahrbahn. Der laut Zeugenangaben mit gemäßigter Geschwindigkeit fahrende Fahrer des Fahrzeugs konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Fußgängerin. Die 23-jährige zog sich nach jetzigem Stand schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die Mötscher Straße bis ca. 14:15 Uhr vollgesperrt. Im Einsatz befanden sich ein RTW, der Notarzt mit dem Rettungshubschrauber AirRescue sowie zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Bitburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell