POL-AC: Verkehrskontrollen in der Eifel - Fahrverbote drohen

StädteRegion Aachen/ Eifel (ots)

Am vergangenen Samstag (16.08.25) hat der Verkehrsdienst der Polizei Aachen erneut umfangreiche Kontrollen in der Eifel durchgeführt: dieses Mal mit Unterstützung eines VUP/O-Teams (Verkehrsunfallprävention/ Opferschutz).

Kontrollen fanden zum Beispiel an der B 258 in Monschau, auf den Fahrstreifen rund um den Rursee sowie in Steckenborn und Woffelsbach statt, wo man vor allem die Streckenverbote im Blick hatte. Fast 250 Fahrzeuge wurden überprüft: 34 Motorräder und 169 andere Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden mit Verwarngeldern und Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet. Zwei Motorradfahrer/-innen und drei Autofahrer/-innen waren so schnell unterwegs, dass ihnen ein Fahrverbot droht. Die höchste gemessene Geschwindigkeit waren 129 Stundenkilometer bei einem Motorrad (bei erlaubten 70 km/h) und 124 bei einem Auto (bei ebenfalls erlaubten 70 km/h).

An bekannten Treffpunkten (zum Beispiel in den Bereichen Rursee, Rurberg/ Erkensruhr) führte das VUP/O-Team verkehrsdidaktische und präventive Gespräche mit den Verkehrsteilnehmenden.

Die Verkehrskontrollen der Polizei Aachen gehen auch in den nächsten Wochen weiter. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

