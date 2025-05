POL-VDMZ: Autobahnsperrung nach Verkehrsunfall Anschlussstelle Biebelnheim, Zeugen gesucht!

A 61/Hunsrück (ots) - Bei der Kontrolle eines 27-Jährigen am 28.4.2025 gegen 21 Uhr auf der A 61 in Höhe Liebshausen stellten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim Drogeneinfluss fest. Ein Vortest verlief positiv auf Cannabis, so dass der 27-Jährige mit zur Dienststelle musste, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine entsprechende Anzeige. Rückfragen bitte an: Verkehrsdirektion Mainz ...

