Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zwei schrottreife LKW aus dem Verkehr gezogen

Undenheim (ots)

Bereits letzte Woche wurde der Kontrolltrupp für den gewerblichen Güter- und Personenverkehr der Verkehrsdirektion Mainz vom kommunalen Vollzugsdienst auf einen Sattelzug und einen Kleintransporter in Undenheim hingewiesen, welche Betriebsstoffe verloren. Bei der Kontrolle und weiteren Ermittlungen im Nachgang konnten katastrophale Zustände aufgedeckt werden.

Die portugiesischen Fahrzeuge, die als Autotransporter ausgebaut waren, wiesen massive technische Mängel auf. Beim Kleintransporter war das Lenkgestänge absolut verschlissen. Neben auslaufenden Betriebsstoffen wurden an der Sattelzugmaschine Schäden am Getriebe und der Sattelkupplung festgestellt. Der Sattelauflieger war das Highlight im negativen Sinne: hier wurde ein ehemaliger Tieflader unsachgemäß zu einem Autotransportauflieger der Marke "Eigenbau" umgebaut. Neben unsachgemäßen Rahmenbau wurde zum Ausbau der Ladefläche Amierungsstahl verschweißt. Autotransporter müssen eine gewisse Festigkeit des Aufbaus nachweisen, dies war hier in keinster Weise gegeben. Noch dazu waren die Bremsen des Aufliegers außer Funktion. Die Inbetriebnahme eines solchen Aufliegers ist äußerst gefährlich.

Neben den technischen Mängel wurden noch etliche Verstöße im Bereich der Sozialvorschriften aufgedeckt, z.B. war ein falsches Kontrollgerät verbaut. Es wurden durch das Unternehmen außerdem regelmäßig unzulässige Kabotagefahrten durchgeführt. Zu allem Überfluss stellte sich noch heraus, dass der marokkanische Fahrer des Kleintransporters in Deutschland keine Arbeit aufnehmen durfte und sich somit illegal hier aufhielt.

Es folgen nun mehrere Straf- und Bußgeldverfahren gegen die Fahrer und das Unternehmen mit hohen Bußgeldern.

Die Fahrzeuge wurden zwangsweise außer Betreib gesetzt um weitere Gefahren durch deren Betrieb auszuschließen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell