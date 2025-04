Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Kranichstein: Süßigkeiten entwendet

50-Jähriger in Haft

Darmstadt (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstagmorgen (3.4.) gewaltsam in einen Selbstbedienungsladen eingedrungen war, um im Inneren Süßigkeiten zu entwenden, nahm ihn eine Polizeistreife am Strahringerplatz vorläufig fest. Zuvor hatten Zeugen den Mann gegen 1.30 Uhr bei der Polizei gemeldet, als dieser unberechtigt in den Laden eindrang. Bei der Durchsuchung des 50-Jährigen fanden die Beamten außer den Süßigkeiten auch eine Bankkarte, welche aber nicht ihm selbst zuzuordnen war. Beides wurde sichergestellt und der Mann kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt in eine Gewahrsamszelle der Polizei, bis er am Donnerstagmorgen (3.4.) einem Haftrichter vorgeführt werden konnte. Der Richter ordnete die Haft an, woraufhin der 50-Jährige in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Er wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls und der Unterschlagung verantworten müssen.

