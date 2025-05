Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Folgemeldung: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Lübeck (ots)

Am 29.05.2025 kam es am frühen Nachmittag in der Schützenstraße zu einem Wohnungsbrand (siehe Meldung vom 29.05.2025 um 18:51 Uhr). Die Wohnung im 2. Obergeschoss brannte vollständig aus. Aufgrund der Bauart des Gebäudes und durch die Einwirkungen des Brandes, wurde zur Abklärung der Standsicherheit die Fachberatung des Technischen Hilfswerks hinzugezogen. Um die Standsicherheit der Zwischendecken zu gewährleisten, wurde das Gebäude durch das Technische Hilfswerk stabilisiert. Durch diese Maßnahme war es den Einsatzkräften möglich, weiter in die Brandwohnung vorzudringen und die Personensuche fortführen. In den späten Abendstunden wurde eine leblose Person in der Wohnung gefunden. Die Löscharbeiten zogen sich bis ca. 4 Uhr des Freitagmorgens. Aufgrund des Zustands der Brandwohnung, konnte die Suche nach weiteren möglichen Personen in der Wohnung nicht abgeschlossen werden und dauerte am Freitag an.

