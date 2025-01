Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Wohnungseinbruch - Sachbschädigung an Wahlplakat - Fahrraddiebstahl

Fulda (ots)

Versuchter Wohnungseinbruch

Fulda. Am Donnerstag (30.01.), zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Straße "Kleiner Grund", konnten diese nach derzeitigem Erkenntnissen jedoch nicht öffnen. Es entstand Sachschaden. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Wahlplakat

Burghaun. Am Donnerstag (30.01.), gegen 12.45 Uhr, wurde festgestellt, dass durch unbekannte Täter ein Wahlplakat in der "Oberste Straße" durch Aufsprühen von Farbe beschädigt worden ist. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Kennzeichen

Großenlüder. Am Mittwochabend (29.01.) wurde festgestellt, dass durch unbekannte Täter gewaltsam das vordere Kennzeichen FD-LX 106 eines in der Straße "Am Klosterkopf" geparkten Pkw entwendet wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 40 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (30.01) wurde durch bislang unbekannte Täter ein Pedelec der Marke Haibike im Wert von 5.760 EUR entwendet. Das Pedelec wurde durch den Geschädigten in der Michael-Henkel-Straße abgestellt und mittels Kettenschloss gesichert. Die unbekannten Täter brachen das Kettenschloss auf und flüchteten anschließend mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell