Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer

Bebra. Am Mittwoch (29.01.), gegen 7.00 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines VW Golf die L 3251 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Breitenbach. An der Anschlussstelle zur B 27, Bebra Süd, wollte die Pkw-Fahrerin auf diese auffahren. Dabei kam es aus derzeit ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 54-jährigen Radfahrer, der auf dem parallel zur L 3251 verlaufendem Radweg fuhr. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Fahrer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Bebra. Am Donnerstag (30.01.), gegen 21.35 Uhr, verursachte ein 43-jähriger mit seinem Fahrzeug zunächst an mehreren, in der Max-Planck-Straße geparkten Fahrzeugen erheblichen Sachschaden, wobei auch mehrere Pkw aufeinander geschoben wurden. Anschließend stellte er sein stark beschädigtes Fahrzeug auf einem nahegelegenen Firmengelände ab, wo er ebenfalls zwei weitere Pkw beschädigte. Er entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung, konnte aber auch aufgrund von Zeugenaussagen kurz darauf durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg angetroffen werden. Eine Blutentnahme wurde veranlasst da der Verdacht bestad. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 54.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Zusammenstoß mit Fahrradfahrer beim Abbiegen

Fulda. Am Donnerstag (30.01.), gegen 12.35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Fahrradfahrer die Kanalstraße in Richtung Robert-Kirch-Straße. Im Einmündungsbereich Severiberg / Kanalstraße kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem VW einer 36-Jährigen, welche die Straße "Severiberg" in Richtung Kanalstraße befuhr und nach rechts abbiegen wollte. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 300 Euro.

Auffahrunfall

Petersberg. Am Donnerstag (30.01.), gegen 13.40 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Ford-Fahrer die B 458 in Richtung Fulda. An der Ampel in Höhe der Anschlussstelle Fulda Mitte musste er verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender 40-jähriger BMW-Fahrer fuhr dem Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache auf. Der 61-jährige sowie seine 62-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von circa 5.800 Euro.

Zusammenstoß mit geparkten Fahrzeugen

Petersberg. Am Donnerstag (30.01.), gegen 21.05 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Renault-Fahrer die Straße "Landwehr" in Richtung Rhönbergstraße. In Höhe des Neuheimstattweges fuhr er auf einen am Fahrbahnrand geparkte VW auf, welcher wiederum durch den Aufprall auf einen davor geparkten BMW geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.500 Euro.

Zusammenstoß beim Abbiegen

Ludwigsau. Am Mittwoch (29.01.), gegen 17.30 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Opel die B 27 aus Richtung Friedlos kommend in Fahrtrichtung Bebra. Ein 54-jähriger Skoda-Fahrer wollte von der L 3254 nach links auf die B 27 in Richtung Bebra einbiegen. Beim Auffahren auf die B 27 kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 7.000 Euro.

Unfallflucht nach Beschädigung von Gartenzaun

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (30.01.), gegen 9.30 Uhr, befuhr eine 70-jährige Fahrerin einen Stichweg im Bereich der Kindertagesstätte in der Schlosserstraße. Dort beschädigte sie an zwei Stellen den Zaun der Kindestagesstätte. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dies wurde durch Zeugen beobachtet. Die Unfallverursacherin konnte im Nachgang ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Unfallflucht nach Zusammenstoß auf Parkplatz

Friedewald. Am Donnerstag (30.01.), gegen 11.45 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein auf dem Kundenparkplatz einer Bankfiliale geparkter BMW im Bereich des Stoßfängers auf der Beifahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zusammenstoß beim Abbiegen - Flüchtiger Pickup

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (30.01.), gegen 21.30 Uhr, befuhr eine 30-jährige Fahrerin eines Skoda Superb die B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Unterhaun. Sie befuhr den linken von zwei Fahrstreifen. Ein derzeit unbekannter Fahrer fuhr die B 27 in die gleiche Richtung und nutzte hierbei den rechten Fahrstreifen. Der Fahrer dieses Fahrzeuges scherte nach derzeitigen Erkenntnissen bei einem Überholmanöver nach links aus. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der unbekannte Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrauen oder schwarzen Pickup mit getönten Scheiben. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

