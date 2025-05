Feuerwehr Lübeck

FW-HL: Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus

Lübeck (ots)

Am Donnerstag, den 29.05.2025, kam es im Lübecker Stadtteil St. Lorenz Süd in der Schützenstraße zu einem Brandereignis. Um 13:42 Uhr alarmierte die Leitstelle der Feuerwehr Lübeck Kräfte zum Einsatzort, nachdem dort im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Rauch und Flammenschein gesichtet wurden. Die ersten eintreffenden Kräfte bestätigten die Meldung. Die Wohnung im 2. Obergeschoss stand beim Eintreffen der Kräfte bereits im Vollbrand. Weiterhin hatte sich eine Person aus dem 2. Obergeschoss mit einem Sprung aus der Wohnung in Sicherheit gebracht und dabei schwer verletzt. Eine weitere Person konnte leicht verletzt aus dem Erdgeschoss gerettet werden. Das Feuer drohte auf die benachbarte Wohnung und den Dachstuhl überzugreifen. Aufgrund des umfangreichen Schadensereignisses wurden weitere Kräfte zur Einsatzstelle alarmiert. Die Feuerwehr Lübeck begann umgehend mittels mehrerer Trupps unter Atemschutz und dem Einsatz von zwei Drehleitern das Feuer am Übergreifen zu hindern und sich einen Zugang in die Wohnung zur Suche nach weiterer Personen zu verschaffen. Zwischenzeitlich befanden sich über 110 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, den Freiwilligen Feuerwehren Moisling, Padelügge-Buntekuh, Schönböcken und Innenstadt vor Ort. Die Freiwilligen Feuerwehren Vorwerk, Krummesse, Büssau, Dummersdorf und Schlutup gingen in Bereitstellung. Weiterhin wurde das Technische Hilfswerk, sowie der Bereich Umwelt der Stadt hinzugezogen. Aufgrund der Rauchentwicklung wurde eine MoWaS Warnung herausgegeben, um die Anwohnenden zu informieren. Aktuell hat die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle. Aufgrund der Schäden im Gebäude kann dieses derzeit noch nicht betreten werden und die Personensuche abgeschlossen werden. Der Einsatz wird noch bis in die späten Abendstunden andauern.

