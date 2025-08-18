Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall auf der Himmelsleiter - Auto prallt gegen Baum

Aachen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (16.08.2025) ist ein junger Mann schwer verletzt worden.

Gegen 03:30 Uhr war der 24-Jährige (nicht, wie zuvor berichtet 25 Jahre alt) aus Monschau mit seinem Wagen auf der Himmelsleiter in Richtung Roetgen unterwegs, als er nach einem Überholvorgang plötzlich von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte.

Der junge Mann wurde schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch Mitarbeitende der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden.

Der Pkw wurde vollständig zerstört, durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug frontal gespalten.

Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahme-Team aus Köln am Unfallort. Die Himmelsleiter in Richtung Roetgen musste mehrere Stunden bis zum Samstagvormittag gesperrt bleiben.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und warum der Autofahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, hat nun das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen aufgenommen.

