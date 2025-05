POL-FR: Laufenburg: 1-jähriges Kind mehrere Minuten bei Sonne im Auto eingeschlossen

Freiburg (ots) - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch, 28.05.2025 wurde kurz nach 01:30 Uhr eine Rettungsdienstbesatzung durch einen 24 Jahre alten Mann in einem Lokal in der Freiburger Belfordstraße körperlich angegangen. Dabei wurden mindestens drei Personen verletzt. Der 24-Jährige habe sich augenscheinlich in einem stark alkoholisiert Zustand in einer Bar ...

mehr