PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

Breckerfeld (ots)

Datum:	10.08.2025/
Uhrzeit:	14:30 Uhr/
Dauer:	ca. 60 Minuten/
Einsatzstelle:	Steinbachtal/
Einheiten:	Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/
 
Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am 
Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in das Steinbachtal angefordert.
Eine Person war beim Überqueren eines Bachlaufs gestürzt und hatte 
sich eine Schulterverletzung zugezogen.
Der Patient wurde mit einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen 
getragen und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz endete nach etwa 60 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Pressestelle
Hendrik Binder
Telefon: 0151 223 588 38
E-Mail: hendrik.binder@feuerwehr-breckerfeld.de
https://feuerwehr-breckerfeld.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld
Alle Meldungen Alle
  • 26.07.2025 – 22:07

    FW-EN: Eisvogel befreit

    Breckerfeld (ots) - Datum: 26.07.2025/ Uhrzeit: 18:10 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Parkanlage Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (cs): Ein Bürger meldete sich telefonisch am Gerätehaus der Feuerwehr Breckerfeld und berichtete von einem eingeschlossenen Vogel in einem Ablaufschacht eines Regenrückhaltebeckens. Drei ehrenamtliche Kräfte des Löschzuges Breckerfeld rückten dorthin aus. Um den Vogel zu befreien wurden zwei massive ...

    mehr
  • 14.07.2025 – 19:05

    FW-EN: Wache besetzen - Überörtliche Hilfe

    Breckerfeld (ots) - Datum: 13.07.2025/ Uhrzeit: 20:15 Uhr/ Dauer: ca. 80 Minuten/ Einsatzstelle: Feuer- und Rettungswache Ennepetal/ Einheiten: Löschgruppe Zurstraße/ Bericht (cs): Da in Ennepetal am Sonntagabend alle Einheiten der Feuerwehr zu einem Einsatz ausgerückt waren, wurde die Feuerwehr Breckerfeld zur Unterstützung angefordert. Ein Fahrzeug der Löschgruppe Zurstraße rückte nach Ennepetal zur Wache aus um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren