FW-EN: Unterstützung Rettungsdienst

Datum: 10.08.2025/ Uhrzeit: 14:30 Uhr/ Dauer: ca. 60 Minuten/ Einsatzstelle: Steinbachtal/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungsdienst (RD)/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Sonntagnachmittag vom Rettungsdienst in das Steinbachtal angefordert. Eine Person war beim Überqueren eines Bachlaufs gestürzt und hatte sich eine Schulterverletzung zugezogen. Der Patient wurde mit einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen getragen und in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz endete nach etwa 60 Minuten.

